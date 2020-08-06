06 августа 2020
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Чиновники из ХМАО раздали квартиры подчиненным вместо льготников

© Служба новостей «URA.RU»
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Не все квартиры в выкупленном доме достались нуждающимся льготникам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Сургутского района раздали квартиры чиновникам и бюджетникам в новостройке в поселке Белый Яр по служебному найму вместо того, чтобы предоставить их нуждающимся в переселении. Об этом URA.RU сообщила местный депутат Наталья Матвийчук.

«Дом на Фадеева был выкуплен для переезда нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако несколько десятков квартир были отданы в качестве служебного жилья — кому-то из администрации Белого Яра, бюджетных организаций и так далее. Мы вместе с депутатом Думы ХМАО Андреем Миляевым обратились по этому поводу прокуратуру», — рассказала Матвийчук.

В ответе прокуратуры ХМАО (копия имеется в распоряжении URA.RU) говорится, что «факт незаконного распоряжения муниципальным жильем… нашел свое подтверждение. Прокуратурой Сургутского района главам поселка Белый Яр и района внесены представления об устранении нарушений закона».

Начальник пресс-службы районной мэрии Любовь Иванцова заявила, в свою очередь, что квартиры в этом доме не предоставлялись по служебному найму: «Есть маневренный фонд, где временно поживают обманутые дольщики, которые вложили субсидию, полученную при расселении балков до момента ввода домов в Сургуте, в эксплуатацию». Депутат Думы ХМАО Андрей Миляев заявил журналисту агентства, что собирается проконтролировать выполнение представлений прокуратуры властями Сургутского района: «В этом муниципалитете и раньше встречались проблемы при расселении жителей из аварийного жилья. Людям через суд приходилось добиваться права на переезд», — отметил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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