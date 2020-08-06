Минпросвещения обязало учителей провести контрольные в сентябре

У детей проведут срез знаний уже в первые недели сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Министерстве просвещения РФ назначили на сентябрь проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР), написание которых сорвалось в апреле. Но профсоюз «Учитель» выступил с критикой инициативы чиновников.

Чиновники Минпросвещения и Рособрнадзора полагают, что контрольные, которые пройдут в 4-8 классах, позволят показать пробелы в знаниях учащихся после вынужденной дистанционки, пишет «Московский комсомолец». Однако в петиции, направленной в ведомства, учительский профсоюз настаивает, что контрольные сразу после вынужденных длительных каникул нанесут «серьезный ущерб психическому здоровью школьников», а учителя, вместо того чтобы тратить время на очное обучение, будут готовится к «бессмысленному тестированию».

«Из-за ВПР из учебного процесса выпадает 3-4 плановых урока (минимальная подготовка и непосредственно тестирование). Очные уроки в начале этого учебного года будут как никогда важны: детям нужно изучить пропущенные в апреле—мае темы, адаптироваться к учебе после каникул», — сказано в петиции.

Как утверждает учитель русского и литературы Наталья Смирнова, нет никакого смысла проводить ВПР в сентябре, в первые две -три недели даже после обычных каникул дети входят в учебный ритм, а тут школьники отсутствовали на уроках почти шесть месяцев. «Сколько времени понадобится, чтобы дети влились в рабочую струю, сказать сложно. Не исключаю, что на это уйдет до двух месяцев», — предположила педагог.

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