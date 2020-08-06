06 августа 2020

В Назрани введен режим контртеррористической операции. На улице идет перестрелка

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, росгвардия, стрельба из автомата
Полицейские ведут перестрелку с вооруженной бандой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Перестрелка завязалась между сотрудниками правоохранительных органов и группой неизвестных лиц на центральной улице Назрани в Ингушетии. В части города и ряде селений введен режим контртеррористической операции (КТО).

Силовики и неизвестные — возможно боевики — устроили перестрелку на улице Победы недалеко от железнодорожного вокзала, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. «Данные о раненых или погибших пока отсутствуют», — уточнил собеседник агентства. По его словам, подходы к улице, где сейчас идет бой, заблокированы военными «Уралами». Он отметил, что «доступ закрыт полностью», поэтому безопасность жителям города обеспечена.

Как уточняет RT, КТО введен в периметре улиц Московской, Барзоева, Газгиева, Серго, Насыр-Кортской и Парчиева. Помимо Назрани режим контртеррористической операции действует в селении Сагопши Малгобекского района.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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