Перестрелка завязалась между сотрудниками правоохранительных органов и группой неизвестных лиц на центральной улице Назрани в Ингушетии. В части города и ряде селений введен режим контртеррористической операции (КТО).
Силовики и неизвестные — возможно боевики — устроили перестрелку на улице Победы недалеко от железнодорожного вокзала, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. «Данные о раненых или погибших пока отсутствуют», — уточнил собеседник агентства. По его словам, подходы к улице, где сейчас идет бой, заблокированы военными «Уралами». Он отметил, что «доступ закрыт полностью», поэтому безопасность жителям города обеспечена.
Как уточняет RT, КТО введен в периметре улиц Московской, Барзоева, Газгиева, Серго, Насыр-Кортской и Парчиева. Помимо Назрани режим контртеррористической операции действует в селении Сагопши Малгобекского района.