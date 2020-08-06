Российские врачи оказывают первую помощь пострадавшим от взрыва в Бейруте. Сответствующее видео опубликовало МЧС.
«Уже сейчас там находятся около сотни российских врачей, спасателей, психологов и кинологов с собаками для поиска людей под завалами. В Бейрут также был доставлен автономный аэромобильный госпиталь», — передает телеканал 360.
Отмечается, что в Ливане уже призимлился третий самолет с гуманитарной помощью из России и специалистами. Всего РФ хочет отправить в Ливан пять самолетов. По информации «Российской газеты», в числе специалистов — директор НИИ НДХиТ, хирург высшей квалификационной категории, заслуженный врач России Валерий Митиш, нейрохирург высшей категории Олимджан Исхаков, руководитель отделения анестезиологии-реанимации, профессор Валерий Амчеславский и травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Сергей Никишов.
Мощнейший взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута 4 августа, сообщает «Национальная служба новостей». Изначально предполагалось, что причиной взрыва стали пиротехнические изделия, хранящиеся в складских помещениях. Однако позже министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фехми заявил, что взорвалась аммиачная селитра. Жертвами взрыва стали более сотни человек, пять тысяч жителей получили ранения. Между тем в самом Бейруте задержаны 16 сотрудников столичного ливанского порта. Полиция Кипра по запросу Интерпола провела допрос россиянина, которому принадлежало судно, перевозившее партию аммиачной селитры.
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