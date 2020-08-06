На Кипре допрошен россиянин в связи со взрывами в Бейруте

Полиция Кипра по запросу Интерпола провела допрос россиянина, которому принадлежало судно, перевозившее партию аммиачной селитры. После нескольких лет хранения удобрение взорвалось на складах в порту. Как сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря кипрской полиции Христоса Андреу, ему задали «определенные вопросы», связанные с грузом.
Андреу не стал уточнять личные данные россиянина. Он сообщил, что допрос мужчины проходил в его доме на Кипре. Источник в Службе безопасности Кипра сообщил агентству, что речь идет о 43-летнем россиянине Игоре Гречушкине, пишет РБК.
Между тем в самом Бейруте задержаны 16 сотрудников столичного ливанского порта. В частности на допрос были доставлены те, кто проводил ремонт в ангаре и хранил там взрывчатое вещество., пишет РИА «Новости».
Ранее стало известно, что судно, арестованное в порту Бейрута в 2014 году принадлежит уроженцу Хабаровска Игорю Гречушкину. Командир экипажа, которого Гречушкин нанял для перевозки селитры из батуми в Мозамбик, жаловался, что моряков оставили без продовольствия и зарплаты, а судно арестовали из-за неуплаченных портовых сборов.
Мощнейший взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута 4 августа. Изначально предполагалось, что причиной взрыва стали пиротехнические изделия, хранящиеся в складских помещениях. Однако позже министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фехми заявил, что взорвалась аммиачная селитра.
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