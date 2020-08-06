В России хотят отменить транспортный налог на ряд автомобилей

Депутат Госдумы Василий Власов считает, что российские автомобили покупают люди с низким доходом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России владельцев отечественных автомобилей хотят освободить от транспортного налога — так парламентарии хотя поддержать водителей с низким уровнем доходов. С этим предложением к главе Минфина Антону Силуанову. обратился депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

«Целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок», — передает РИА «Новости» текст обращения. В письме указано, что российские автомобили дешевые, имеют маленький объем двигателя и их обычно покупают небогатые граждане.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев, пишет RT. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков рекомендовал полностью отменить этот налог в России, передает «Национальная служба новостей». Компенсировать выпадающие доходы депутат предложил за счет увеличения топливного акциза. Автоэксперты напомнили, что правительство неоднократно говорило об отмене транспортного налога и это, по их словам, было бы правильным решением.

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