Предложения об изменении транспортного налога в Госдуму поступают часто, но принимаются редко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Госдуме не поддержат идею освободить автомобилистов от транспортного налога в случае простоя машины более шести месяцев, рассказали URA.RU автоэксперты. По их мнению, более правильным решением было бы и вовсе отменить транспортный налог — особенно с учетом того, что об этом неоднократно говорили в правительстве.

Ранее стало известно, что с инициативой освободить часть автовладельцев от транспортного налога выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, пишет RT. Предполагается, что водителям, которые не пользуются автомобилем в течение полугода, дадут право на временное приостановление регистрации транспортного средства на срок от шести месяцев. Госномера нужно будет сдать на хранение в ГИБДД, после чего водители будут освобождены от уплаты транспортного налога.

Как напомнил председатель федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук, о возможности отмены транспортного налога власти всерьез заговорили в 2010 году. Через два года президент РФ Владимир Путин снова заявил, что нужно уходить от транспортного налога. Однако ситуация не изменилась и по сей день. «В свое время акцизы на топливо, которые сейчас составляют чуть ли не половину стоимости топлива, вводили под предлогом того, что транспортный налог отменят (еще в 2012 году Путин говорил, что потери от отмены налога планируется компенсировать за счет повышения акцизов на бензин — прим. ред.)», — рассказал автоэксперт.

Это подтвердил и партнер аналитического агентства «Автостат» и автообозреватель «Вести FM» Игорь Моржаретто. «Инициатива депутата Госдумы не пройдет, как и любое другое подобное предложение об изменении транспортного налога, которые в среднем бывают 4-5 раза в год. Формально мы несколько лет назад уже перешли на принятую в мире прогрессивную систему, когда транспортный налог в виде акциза включается в топливо. В каждом литре топлива сейчас примерно 13 рублей акцизов, который должен был заменить налог. И в этом есть своя логика: чем больше ездишь, тем больше платишь. Но транспортный налог так и не отменили», — объяснил эксперт.

По словам Моржаретто, в Госдуме часто отклоняют подобные предложения, ссылаясь на то, что транспортный налог значительно увеличивает местные бюджеты — хотя на самом деле это один из самых плохособираемых налогов. С этим согласен и Форманчук: «Затраты на администрирование транспортного налога примерно равны сумме собранных выплат с автомобилистов. Поэтому транспортный налог уже давно устарел и не имеет никакого смысла, с какой стороны на него ни посмотреть». По мнению автоэксперта, Госдума отклонит инициативу депутата уже потому, что сама схема со сдачей номеров в ГИБДД для освобождения от уплаты налога является очень сложной: ее применение не упростит жизнь ни автовладельцам, ни сотрудникам ГИБДД.

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