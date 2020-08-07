Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

Для Владимира Путина было неприемлемо обращаться к кому-либо за советами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый президент России Борис Ельцин пожалел о том, что назначил своим преемником Владимира Путина. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. По его словам, Ельцина разочаровало то, что Путин не обращался к нему за советами.

«Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему и все время советоваться по тому или иному вопросу. Но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина», — цитирует RNS Лукашенко. При этом он отметил, что был свидетелем того, как между нынешним российским лидером и первым главой РФ «образовалась трещина». По словам Лукашенко, Ельцин был недоволен, что Россия отказалась от содержания российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме.

Ранее Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин не останется у власти до 2036 года, несмотря на юридическую возможность. По мнению лидера Белоруссии, Путин найдет себе преемника или соберет команду единомышленников, которые продолжат тот путь развития России, который существует на данный момент. Кроме того, Лукашенко признался, что считает Путина старшим братом.

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