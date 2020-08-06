Глава Белоруссии Александр Лукашенко считает, что российский президент Владимир Путин не останется у власти до 2036 года, хотя юридически такая возможность у него есть. Он отметил, что его коллега найдет себе достойного преемника.
В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко с уверенностью заявил, что Путин не будет президентом до 2036 года. «Я вам стопроцентно гарантирую, все зависит от обстановки, а она видите, какая, и лучше не будет», — заявил белорусский лидер, его слова приводит РБК. Он добавил, что «Путин не будет держаться посиневшими руками за власть». По мнению Лукашенко российский президент найдет себе преемника или соберет команду единомышленников, которые продолжат тот путь развития России, который существует на данный момент.
Белорусский президент также признался, что Путин ему как старший брат, пишет «Царьград». «Искренне считаю своим братом старшим, но не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие младшие, ты, действительно, и по возрасту, и по весу старший брат. Старший брат должен младшего поддерживать», — сказал Лукашенко Гордону.
Месяц назад в Конституцию РФ внесли изменения, согласно которым из текста Основного документа убрали оговорку «подряд» о президентских сроках. Это дало право Путину вновь баллотироваться в президенты на выборах 2024 и 2030 годов. При этом сроки Владимира Путина обнулились.
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