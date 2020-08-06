Лукашенко заявил, что считает Путина старшим братом

Президент Белоруссии отметил, что он хорошо дружит с Владимиром Путиным Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что считает старшим братом президента России Владимира Путина. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко признался, что они с Путиным могут даже материться друг на друга.

«Он действительно и по возрасту, и по весу старший брат. Я считаю, что старший брат всегда должен младшего поддерживать. Мы очень хорошие друзья, несмотря на перипетии. Мы даже по-мужски можем матюкнуться друг на друга», — цитирует Лукашенко « Федеральное агентство новостей ».

При этом лидеры стран, по его словам, никогда друг на друга не кричат и не давят. Белорусский президент подчеркнул, что они с Путиным свободно могут говорить друг другу то, что считают нужным. Несмотря на дружеские отношения, президенты абсолютно не похожи, считает сам глава Белоруссии. Единственная общая черта — то, что они оба «мужики», заверил Лукашенко.

Отношения России и Белоруссии накалились после того, как под Минском задержали 32 российских боевика из ЧВК Вагнера. СМИ 6 августа сообщали, что после этого инцидента в Минск уже начали стягивать войска.

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