Геннадий Онищенко считает, что из-за прививки нельзя заболеть гриппом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация от гриппа поможет в диагностике коронавируса. С таким заявлением выступил бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Когда человек привит [от гриппа], но у него появились симптомы, скорее всего, он, вероятно, был контаминирован коронавирусом», — цитирует Онищенко ТАСС. По словам бывшего главного санитарного врача РФ, у привитых людей можно будет исключать грипп при постановке диагноза.

Онищенко считает, что родители, которые отказываются прививать детей, подвергают их огромному риску. Он назвал глупостью мнение, что можно заболеть гриппом из-за прививки.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что россиянам необходимо сделать прививки от гриппа и пневмококка до наступления сезона простуд. По его мнению, это позволит укрепить организм во время пандемии.

Симптомы коронавируса могут совпадать с симптомами гриппа и ОРВИ. Основные симптомы этих заболеваний схожи: повышение температуры тела, боль в мышцах, кашель, слабость, напоминает «Утро.ру». Однако при наличии одышки и ощущения заложенности в грудной клетке стоит подозревать COVID-19.

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