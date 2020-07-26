Необходимо сделать прививку от гриппа и пневмококка Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиянам необходимо сделать прививки от гриппа и пневмококка до наступления сезона простуд. Это позволит укрепить организм во время пандемии. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала «Россия-1».

«Вакцинация против гриппа — это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода, в том числе можно рекомендовать, вне рамок национального календаря прививок, вакцинацию против пневмококка, вакцина работает до 5 лет, поэтому можно это делать и сегодня уже», — сказал Мурашко. Он подчеркнул, что ослабленный простудой организм тяжелее переносит COVID-19. Поэтому «для спокойствия» следует привиться.

Ранее Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной. При этом интерес населения к препарату очень высокий. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцина от коронавируса будет бесплатной. Он подчеркнул, что вся амбулаторно-поликлиническая сеть будет на это работать. Сроки прививочной кампании зависят от хода лицензирования препаратов со стороны Минздрава РФ. Препарат могут зарегистрировать уже в августе 2020 года. Вакцина от COVID-19, созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, эффективна и безопасна. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов рассказал, что на момент выписки все добровольцы, принявшие участие в испытании препарата, чувствовали себя нормально.