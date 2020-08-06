Следственный комитет опубликовал фотографию пневматической винтовки калибра 6.35 мм из которой по версии следствия, 35-летний инженер-конструктор оборонного завода им. Калинина Алексей Александров расстрелял двух девушек. Обвинительное заключение утверждено прокурором и дело передано в суд.
«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение. Мужчина обвиняется по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ «убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, из хулиганских побуждений», -сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга уточнил, что «обвиняемый из хулиганских побуждений (то есть абсолютно беспричинно) произвел несколько выстрелов из принесенного с собой оружия в двух девушек». После этого мужчина попытался скрыть следы убийства.
По версии следствия, Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову на горнолыжном комплексе «Уктус» 25 августа 2018 года. На допросах Александр признался в убийстве. Мужчина заявил, что он мизантроп, и хотел убить хоть кого-нибудь, поэтому застрелил первых попавшихся незнакомых девушек.
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