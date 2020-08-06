Тюменские депутаты отчитались о доходах

Бизнесмен Алексей Рагозин заработал в 2019 году 72, 9 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Самым богатым стал тюменский депутат Алексей Рагозин, (является гендиректором компании «Завод Тюменьремдормаш»), который задекларировал сумму 72,9 млн рублей. Данные указаны в отчете о доходах, опубликованном на сайте городской думы. В тройке лидеров также оказались Юрий Баранчук и Евгений Барко.

Второе место по доходам занял генеральный директор ООО «Блок-комплект» Юрий Баранчук, который заработал в 2019 году 54,1 млн рублей. Согласно декларации, ему также принадлежат восемь земельных участков, несколько квартир, жилой дом площадью 543 кв. м., несколько дорогих иномарок, грузовики и прицепы.

Тройку лидеров замыкает генеральный директор АО «Транснефть-Сибирь» Виктор Бронников. Он задекларировал 24,7 млн рублей, заработанных в прошлом году. Доходы спикера тюменской городской думы Евгения Заболотного, по сравнению с 2018 годом (8,9 млн), упали в два раза. В 2019-м он заработал 3,6 млн рублей.

Самый небольшой доход оказался у депутата Евгения Барко, который, по итогам 2019 года, задекларировал 361 тысячу рублей. В документе указано, что в собственности у него ничего нет.