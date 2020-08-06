Губернатор ХМАО продлила карантин в регионе

В ХМАО продлен режим самоизоляции. Об этом заявила губернатор ХМАО во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент URA.RU
«Режим самоизоляции в нашем регионе, учитывая уровень заболеваемости, коэффициент распространения заболеваемости продлевается. Дата, на которую он будет продлен я приму с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в течение двух дней», — заявила Комарова.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за сутки зафиксировано минимальное количество заболевших коронавирусом за последние два месяца — COVID-19 обнаружен у 143 югорчан. Нынешний режим самоизоляции действует в округе до 9 августа.
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