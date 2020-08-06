Чиновница, оштрафовавшая курганский рынок, лишилась работы

Организацию ярмарки на Некрасовском рынке проверяет УФАС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из курганского УФАС уволилась сотрудница Татьяна Сазонова, которая занималась проверкой соглашения мэрии и Центрального рынка по ярмаркам. Ранее Сазонова участвовала в принятии решения о штрафе и возврате рынком денег, незаконно полученных от организации ярмарки на Некрасовском рынке. Информацию URA.RU рассказал инсайдер, а в областном УФАС ее подтвердили.

«Татьяна Сазонова больше не работает. Уволилась по собственному желанию», — уточнили в ведомстве.

«Мы пару дней назад ей звонили и интересовались разбирательством. Она рассказывала, что запрошены дополнительные документы в мэрии, сроки проверки продлились. А потом оказалось, что она уволилась с работы», — уточнил инсайдер, знакомый с ситуацией.

Сроки проверки, действительно, продлены. Это URA.RU подтвердила замруководителя УФАС Алла Иванова. Она добавила, что ей передано обращение по законности организации ярмарок. Со слов руководства УФАС, Сазонова уволилась по собственному желанию. Ее уход не связан с рассмотрением спорного соглашения.

Жители Кургана ранее обращались в УФАС с просьбой проверить законность соглашения администрации Кургана с АО «Курганский центральный рынок» об организации ярмарок. Оно признано незаконным.

«Доля „Курганского центрального рынка“ на рынке услуг по предоставлению торгового места на ярмарке по ул. Выгонная [Некрасовская ярмарка] составила 100%. Соглашение… …позволило АО „Курганский центральный рынок“ быть абсолютным монополистом на рынке услуг по предоставлению торговых мест на ярмарке», — говорится в решении Арбитражного суда, где оспаривалось предписание УФАС, признанное законным. Так же Центральный рынок заплатил в бюджет незаконно полученную прибыль — 1,3 млн рублей.

Владельцы павильонов ранее сообщали URA.RU, что в рамках планируемой реконструкции их вытесняют с Некрасовского рынка. По их версии, прибыльные места могут достаться другим бизнесменам, которые близки с руководством ООО «Новый рынок» — управляющей организации АО «Курганский центральный рынок».