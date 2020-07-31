Рабочие разбирают павильоны на курганском рынке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Некрасовском рынке в Кургане начали сносить павильоны, которые когда-то выделялись мэрией экс-главарю ОПГ «Локомотив» Дмитрию Попову, но сейчас принадлежат другим предпринимателям. Снос начался в рамках реконструкции рынка. Об этом URA.RU рассказали сотрудники торговых точек на Некрасовском рынке.

«Возле павильонов вдоль остановочного комплекса появились баннеры, где написано о начале реконструкции. Поставили большой контейнер для мусора. Приехали рабочие, разбирают конструкции, но не все», — рассказали очевидцы.

Журналист URA.RU, работающий на месте, уточнила, что рабочие разбирают павильоны собственников, которые согласились съехать. Они заранее вывезли товар. Но некоторые владельцы павильонов против сноса и остаются работать.

Владельцы павильонов сообщали URA.RU, что в рамках планируемой реконструкции их вытесняют с Некрасовского рынка. По их версии, прибыльные места могут достаться другим бизнесменам, которые близки с руководством ООО «Новый рынок» — управляющей организации АО «Курганский центральный рынок», являющимся организатором ярмарок по соглашению с мэрией.

Данное соглашение бизнесмены — владельцы павильонов оспаривают в УФАС, считая, что оно заключено с нарушениями. Аналогичное обращение уже было написано в 2015 году. Тогда антимонопольное ведомство и арбитражный суд признали соглашение незаконным, рынок заплатил штраф 10 млн рублей.

Также предприниматели отмечают, что бюджет города недополучает. С 200 рублей ежедневной аренды с точки городская казна получает 12%. При этом организатор ярмарки собирает платежи и отвечает за уборку территории. Все остальные обязанности на предпринимателях.

Получить комментарии руководства АО «Курганский центральный рынок» URA.RU не удалось. На рабочий телефон никто не ответил. Администрация Кургана со ссылкой на информацию ООО «Новый рынок» в марте сообщала, что «Некрасовский рынок» ждет реконструкция. Планировалось, что рынок станет крытым.

Ранее агентство сообщало, что спорные точки на Некрасовском рынке когда-то принадлежали экс-главарю курганской ОПГ «Локомотив» Дмитрию Попову. Они были выделены через поставное лицо еще при бывшем вице-мэре Викторе Серкове. Он отписал территорию после нападения на него с молотком. Позднее в 2007 году павильоны были легализованы мэрией.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU