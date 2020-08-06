К курганским единороссам едет куратор выборов

Иван Квитка проведет в Кургане совещание по подготовке к выборам в облдуму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Руководитель Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России» Иван Квитка, курирующий выборы в Курганскую облдуму, 7 августа приедет в Курганскую область. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

«Квитка провел серию совещаний в Челябинске и отправился в Курган», — сообщил URA.RU источник в челябинском отделении «ЕР». По данным инсайдеров, в Кургане Квитка проведет совещание по подготовке к выборам. Другие подробности его визита не известны.

Получить оперативные комментарии в Курганском региональном отделении «Единой России» URA.RU не удалось. В Уральском МКС не стали комментировать причины визита.

Квитка является действующим депутатом Госдумы от Тюменской области. Куратором выборов в Курганской области его назначили на заседании Генсовета «ЕР» 12 февраля.

В Челябинск Квитка прибыл 5 августа. Там он провел совещание по мобилизационной базе избирателей «ЕР», а затем члены МКС разъехались по местным отделениям партии с проверками. На следующий день были запланированы заседание по итогам проверок и встреча Квитки с куратором внутренней политики Челябинской области вице-губернатором Анатолием Векшиным.

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. За 34 места в региональном парламенте будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Партии Роста», «Партии пенсионеров».