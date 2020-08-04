Иван Квитка работает в Челябинске до конца недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Лидер уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России» депутат Госдумы Иван Квитка 6 августа встретится в Челябинске с куратором внутренней политики в регионе вице-губернатором Анатолием Векшиным. Как сообщил URA.RU источник в партии, они обсудят выборы в заксобрание области, на которых первым номером списка кандидатов «ЕР» выдвинут глава региона Алексей Текслер.

«Квитка прибыл в Челябинск сегодня [5 августа]. Провел совещание по мобилизационной базе избирателей „ЕР“. После этого члены МКС разъехались по местным отделениям с проверками. Завтра будет итоговое заседание по итогам проверок. Перед ним Квитка встретится с Векшиным, они обсудят выборы», — рассказал инсайдер.

В правительстве области подтвердили факт встречи Векшина с Квиткой. «Будут обсуждаться рабочие вопросы», — сказал собеседник. Оксана Родионова, пресс-секретарь Квитки, не ответила на телефонный звонок.

Анатолий Векшин (на фото) обсудит с Иваном Квиткой выборы в ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В единый день голосования 13 сентября будет избрано 60 депутатов ЗСО. Половина из них — по партийным спискам, еще столько же — в одномандатных округах. К выборам в ЗСО допущены девять партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива».