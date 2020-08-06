Свердловские власти рассказали об особом режиме работы школ

Попасть в здание школы в новом учебном году будет не так просто Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Многим школьникам в Свердловской области в начале учебного года придется вставать раньше, чтобы соблюсти коронавирусные ограничения при посещении школы. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал об особенностях работы школ предстоящей осенью, сообщает URA.RU.

«Весь контингент школы должен быть распределен таким образом, чтобы никакой толпы у входа не было. Одни классы. Допустим, приходят в одно время, через 10 минут подходят следующие классы. То есть заранее кому-то придется выходить из дому, чтобы никакой толкучки не было, спокойно зайти в школу, где установлена линия контроля: обязательная термометрия, дезобработка кожных поверхностей, после чего, соблюдая социальную дистанцию, дети проходят в кабинеты», — пояснил Павел Креков. По его словам, будет изменен график уроков и перемен. А также режим работы школьной столовой, чтобы избежать перекрещивающихся потоков учеников в коридорах.

Аналогичным образом будет организован процесс пребывания детей в детских садах. В случае ухудшения эпидемической ситуации учебные заведения могут быть снова переведены на дистанционное обучение, сказал Павел Креков, но выразил надежду, что этого не случится. Коронавирусные ограничения будут сняты только после массовой вакцинации от коронавируса, которая состоится в октябре 2020 года. Учителя наряду с врачами и людьми старше 65 лет попадут в первую волну привитых от COVID-19, пообещал замгубернатора.