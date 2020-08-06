06 августа 2020

Бывший начальник врио губернатора Махонина едет в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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Артемьев может посетить регион в конце августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев намерен посетить Пермь. Визит предварительно запланирована на субботу, 29 августа.

Ожидается, что Артемьев будет присутствовать на финале кубка губернатора Пермского края по регби, пишет «Коммерсант-Прикамье». В пресс-службе главы региона URA.RU информацию о возможном визите главы ФАС подтвердили, не уточнив подробностей.

До назначения на пост врио губернатора края Дмитрий Махонин работал под руководством Артемьева. В ФАС он занимал должность начальника управления контроля ТЭК. Артемьев также является председателем высшего совета Федерации регби России. Ранее он договорился с Махониным о развитии регби в регионе.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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