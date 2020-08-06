Гранату нашли у озера (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Лебяжьевского района (Курганская область) на берегу озера нашел ручную гранату Ф-1, Об этом 7 августа URA.RU сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области.

«В деревне Головное Лебяжьевского района специалисты группы разминирования ОМОН „Скиф“ Управления Росгвардии по Курганской области обезвредили ручную гранату Ф-1», — рассказали в ведомстве. Гранату обнаружил местный житель на берегу озера.

Во время обследования взрывотехники установили, что это ручная граната Ф-1 со следами глубокой коррозии. Представители Росгвардии добавили, что найденная граната опасна для окружающих. Боеприпас уничтожили накладным зарядом на безопасном расстоянии от деревни.

Радиуса разлета осколков гранаты Ф-1 составляет до 200 метров. Она была принята на вооружении в СССР в 1940 году.

Граната, которую нашел курганец Фото: Управление Росгвардии по Курганской области