06 августа 2020

На берегу курганского озера найдена граната. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закрытие пляжа Голубые озера. Курган , отпуск, лето, голубые озера, плавание, отдых, купание
Гранату нашли у озера (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Лебяжьевского района (Курганская область) на берегу озера нашел ручную гранату Ф-1, Об этом 7 августа URA.RU сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области.

«В деревне Головное Лебяжьевского района специалисты группы разминирования ОМОН „Скиф“ Управления Росгвардии по Курганской области обезвредили ручную гранату Ф-1», — рассказали в ведомстве. Гранату обнаружил местный житель на берегу озера.

Во время обследования взрывотехники установили, что это ручная граната Ф-1 со следами глубокой коррозии. Представители Росгвардии добавили, что найденная граната опасна для окружающих. Боеприпас уничтожили накладным зарядом на безопасном расстоянии от деревни.

Радиуса разлета осколков гранаты Ф-1 составляет до 200 метров. Она была принята на вооружении в СССР в 1940 году.

Граната, которую нашел курганец
Фото: Управление Росгвардии по Курганской области

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...