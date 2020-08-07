Российские разработчики вакцины от коронавируса по-прежнему не представили ни одной научной публикации, что вызывает сомнения в качестве препарата. Об этом заявил бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор» Александр Чепурнов.
«Пока я не увижу нормальных исследований и научных публикаций, в которых написано, как исследовалась вакцина, какой уровень нейтрализации образуется, от каких доз вируса она защищает, и, главное, не формируется ли у нее способность к антителозависимому усилению инфекции, говорить о выпуске вакцины нельзя», — рассказал Чепурнов изданию «Подъем». По его словам, вакцина может быть опасной, если она неправильно сконструирована.
Ученый отметил, что существуют разные антитела. Некоторые из них не блокируют способность вируса заражать клетку, а напротив, приводят к усилению инфекции. В случае с коронавирусом такое тоже возможно, считает он. Чепурнов также сослался на опыт других стран, где результаты исследований публикуют немедленно. В таком случае становится понятно, с чем мы имеем дело, подчеркнул эксперт.
Регистрация вакцины от коронавируса, разработанной московским Центром им. Н.Ф. Гамалеи, запланирована на 12 августа, запуск промышленного производства собираются начать в сентябре, уточняет «
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