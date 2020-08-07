Врач считает, что российскую вакцину от COVID еще могут изменить

Состав российской вакцины от коронавируса возможно придется изменить, считает директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В интервью каналу «Россия 24» врач объяснил, что вопрос окончательно разрешится через два года.
«Возможно, пойдет как в случае с вирусом гриппа, когда придется каждый год, менять антигенный состав [вакцины]. Может быть, случится как с вирусом кори, когда раз и навсегда есть одна вакцина», — говорит Гинцбург. Доктор отметил, что только спустя время станет окончательно понятно, нужны ли изменения в составе.
Гинцбург напомнил, что российская вакцина уже готова и будет зарегистрирована до 12 августа. Эксперт подчеркнул, что препарат безопасен и через него невозможно заразиться коронавирусом. Одновременно с этим в мире разрабатывают более 200 вакцин от COVID-19. Шесть из них уже проходят клинические испытания, пишет агентство Nation news.
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