Вице-мэром Златоуста по социальным вопросам назначена Наталья Ширкова. Ранее она руководила отделом ЗАГС, сообщил URA.RU советник главы этого челябинского города Алексей Коновалов.
«С 10 августа к обязанностям заместителя главы Златоуста по социальным вопросам приступает Наталья Ширкова. До этого она работала начальником городского отдела ЗАГС», — сказал представитель мэра.
URA.RU сообщало инсайд об этом решении главы Златоуста Максима Пекарского еще в середине июля. Ширкова сменила Ольгу Иванову, члена администрации бывшего мэра Вячеслава Жилина. Пекарский, вступивший в должность осенью прошлого года, продолжает формировать собственную команду.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «