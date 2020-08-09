09 августа 2020
08 августа 2020
07 августа 2020

В мэрии Златоуста новые кадровые перестановки. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский. Златоуст., администрация златоуст
Максим Пекарский назначил нового замглавы Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-мэром Златоуста по социальным вопросам назначена Наталья Ширкова. Ранее она руководила отделом ЗАГС, сообщил URA.RU советник главы этого челябинского города Алексей Коновалов.

«С 10 августа к обязанностям заместителя главы Златоуста по социальным вопросам приступает Наталья Ширкова. До этого она работала начальником городского отдела ЗАГС», — сказал представитель мэра.

Наталья Ширкова назначена вице-мэром Златоуста

URA.RU сообщало инсайд об этом решении главы Златоуста Максима Пекарского еще в середине июля. Ширкова сменила Ольгу Иванову, члена администрации бывшего мэра Вячеслава Жилина. Пекарский, вступивший в должность осенью прошлого года, продолжает формировать собственную команду.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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