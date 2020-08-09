Максим Пекарский назначил нового замглавы Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-мэром Златоуста по социальным вопросам назначена Наталья Ширкова. Ранее она руководила отделом ЗАГС, сообщил URA.RU советник главы этого челябинского города Алексей Коновалов.

«С 10 августа к обязанностям заместителя главы Златоуста по социальным вопросам приступает Наталья Ширкова. До этого она работала начальником городского отдела ЗАГС», — сказал представитель мэра.

Наталья Ширкова назначена вице-мэром Златоуста

URA.RU сообщало инсайд об этом решении главы Златоуста Максима Пекарского еще в середине июля. Ширкова сменила Ольгу Иванову, члена администрации бывшего мэра Вячеслава Жилина. Пекарский, вступивший в должность осенью прошлого года, продолжает формировать собственную команду.