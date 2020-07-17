Серия отставок в мэрии Златоуста продолжается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель мэра Златоуста (Челябинская область) Ольга Иванова уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии. В этой должности Иванова работала несколько лет, в том числе, когда городом руководил Вячеслав Жилин, и считалась одним из его доверенных лиц.

«Мэр Максим Пекарский подписал Ивановой заявление об увольнении по собственному желанию. Она покинет свою должность с 1 августа», — сообщил источник. Получить официальный комментарий в мэрии не удалось.

По данным URA.RU, вице-мэром Златоуста по социальным вопросам будет назначена Наталья Ширкова. Сейчас Ширкова занимает в мэрии должность начальника отдела ЗАГС. После ухода с поста мэра Жилина, уже при Пекарском, в Златоусте прошла целая серия отставок.