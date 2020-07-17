16 июля 2020
15 июля 2020

В Златоусте уходит в отставку руководитель из команды экс-мэра. Уже известно имя сменщика

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский. Златоуст., администрация златоуст
Серия отставок в мэрии Златоуста продолжается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель мэра Златоуста (Челябинская область) Ольга Иванова уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии. В этой должности Иванова работала несколько лет, в том числе, когда городом руководил Вячеслав Жилин, и считалась одним из его доверенных лиц.

«Мэр Максим Пекарский подписал Ивановой заявление об увольнении по собственному желанию. Она покинет свою должность с 1 августа», — сообщил источник. Получить официальный комментарий в мэрии не удалось.

По данным URA.RU, вице-мэром Златоуста по социальным вопросам будет назначена Наталья Ширкова. Сейчас Ширкова занимает в мэрии должность начальника отдела ЗАГС. После ухода с поста мэра Жилина, уже при Пекарском, в Златоусте прошла целая серия отставок.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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