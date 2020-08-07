Названы самые востребованные в будущем профессии

В будущем в России останутся востребованными представители редких технологических профессий: инженер-робототехник, архитектор виртуальной реальности, разработчик беспилотных систем. Спрос также будет расти на кассиров, курьеров, охранников. Об этом в стриме на
«Кадры будут требоваться активно в двух зонах. Это низший сегмент — курьеры, кассиры, охранники. Те, кого автоматизировать — дорого. Вторая зона — технологические профессии. Здесь всегда колоссальная нехватка кадров. Аналогичная ситуация с уникальными специальностями, к которым относятся, к примеру, специалисты нанотехнологической индустрии», — сказал Судаков.
При этом большинство абитуриентов в качестве будущей профессии рассматривают совершенно иные сферы. Как пояснила гендиректор Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива» Наталья Сторожева, выпускники школ рвутся во власть и крупные холдинги. «Есть три практически равные группы. Представители первой хотят работать в силовых структурах. Другие — оказаться в государственной корпорации. И тем и тем безразлично, кем именно работать. Третья группа хочет быть чиновниками, объясняя это тем, что здесь мало работы и много денег», — поделилась Сторожева.
Основной этап ЕГЭ в этом году из-за пандемии прошел позже обычного — с 3 по 25 июля. Дополнительный период стартовал 3 августа. В рамках него сдать ЕГЭ смогут школьники, пропустившие экзамен по болезни. Чтобы определиться с будущей профессией, остается меньше двух недель. Крайний срок подачи документов в вузы — 18 августа.
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