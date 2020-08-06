Оппозиционер из сургутской думы Евгений Барсов —самый богатый депутат Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самый обеспеченный депутат думы Сургута Евгений Барсов за 2019 год стал еще богаче. Об этом свидетельствуют сведения о доходах, опубликованные на сайте представительного органа власти.

У Барсова более чем в два раза увеличились доходы — в 2019 году он заработал 72,3 млн рублей (в 2018 году 33,5 млн рублей). У него внушительный объем недвижимости — десять земельных участков, 26 квартир, три автостоянки, десять нежилых помещений и собственный газопровод. Депутат в своем гараже имеет два автомобиля Mercedes и пикап Mitsubishi. Как большой поклонник авиации Барсов владеет десятью самолетами, в том числе и легендарным DC-3 времен Великой Отечественной войны.

Спикер думы Сургута Надежда Красноярова задекларировала за 2019 год 6,2 млн рублей (в 2018 году 5,6 млн рублей). Из них почти 5 млн — это доход по основному месту работы, остальные деньги —выручка от продажи машины. В собственности у председателя думы есть земельный участок, жилой дом, две квартиры и два гаража.

Доходы вице-спикера думы Сургута Артем Кириленко в 2019 году заметно упали — он заработал 7,8 млн рублей (в 2018 году больше 17 млн рублей). У Кириленко имеется собственный жилой дом и земельный участок.

Самым бедным депутатом сургутской думы оказался Эдуард Иваницкий. Он в сведениях о доходах указал, что в 2019 году заработал 407 тысяч рублей (в 2018 году 300 тыс. рублей). Ездит Иваницкий на Lexus RX 350 и пользуется небольшой квартирой в 43,4 кв. м.

Ранее URA.RU сообщало, что Барсов свои доходы объяснял продажей строительной компании, а также многолетним и успешным ведением бизнеса. При этом у него есть долги за ЖКХ в размере почти 160 тысяч рублей. За это югорский фонд капремонта подал на него в суд.