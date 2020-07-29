Югорский фонд капитального ремонта подал в суд на самого богатого депутата сургутской думы Евгения Барсова из-за коммунальных долгов. Информация об этом содержится на сайте сургутского городского суда.
В картотеке дел значится информация, что по одному из исков судебное заседание было назначено на 28 июля, о его результатах пока ничего не известно. По второму иску идет лишь подготовка к судебному заседанию. В пресс-службе югорского фонда капремонта заявили, что не могут разглашать персональную информацию, когда речь идет о тяжбах с должниками. Однако источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что общая величина задолженности депутата составляет порядка 160 тысяч рублей. «Один иск на 64 тысячи рублей, второй на 95 тысяч рублей. У Евгения Вячеславовича раньше была строительная фирма, поэтому у него в собственности приличное количество недвижимости», — прокомментировал инсайдер.
Сам Барсов в разговоре с URA.RU не раскрыл происхождение долгов и заявил, что не в курсе назначенных судебных заседаний. «У меня этим вопросом занимаются юристы. Если они скажут, что платежи справедливые, мы заплатим. Если скажут, что несправедливые, то не заплатим», — прокомментировал депутат.
Ранее URA.RU сообщало, что Барсов по итогам декларационной кампании депутатов сургутской думы в 2018 году являлся самым богатым народным избранником. У него в собственности находилось 29 квартир, 10 самолетов и другое имущество. Сведения о доходах сургутских депутатов за 2019 год пока не опубликованы.
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