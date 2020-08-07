Врач назвал скрытую угрозу метеозависимости

На метеозависимых людей чаще всего оказывает влияние не изменения в атмосферном давлении, а паническое восприятие явления. Об этом заявил врач-кардиолог Юрий Конев.
«Есть метеопаты, но это изменения не чисто физиологические, но еще и изменения в структуре психики. Метеопатия — это грань между физиологией и психологией. Больше паника играет роль, чем сам перепад давления», — цитирует Конева ТАСС.
По словам кардиолога, изменение атмосферного давления может быть опасно для пожилых людей и детей, так как у одних регуляция начала разрушаться, а у других еще не сформировалась. Он добавил, что в мире лишь крошечная доля людей подвержена метеочувствительности. Конев подчеркнул, что вестибулярный аппарат человека имеет высокий запас прочности.
Другой специалист, директор центра иммунокоррекции имени Хазамовой врач-терапевт Людмила Лапа считает, что страдающих гипертонией и гипотонией можно назвать метеочувствительными. Она отметила, что на человека влияет не само давление, а резкие перепады между значениями.
Ранее член комитета Государственной думы России по охране здоровья Борис Менделевич заявил о необходимости метеозависимым людям следить за состоянием своего организма в дни низкого атмосферного давления, пишет агентство Nation News. А врач-терапевт Альбина Стрельченко заявила, что при изменении метеоусловий необходимо хорошо высыпаться и достаточно отдыхать, передает RT.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.