Власти Подмосковья определились с компенсациями пострадавшим при атаке на Красногорск
В результате атаки БПЛА пострадали пять человек, в том числе ребенок
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Красногорске (Московская область) из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадали пять человек, в том числе ребенок, каждому из пострадавших назначены компенсационные выплаты от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести состояния. Также собственникам трех поврежденых квартиры получат единовременные выплаты по 100 тысяч рублей и до 2 миллионов рублей после оценки ущерба.
«Каждому из пострадавших мы выплатим от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести состояния. Кроме того, собственникам трех квартир, которые повреждены, также положена выплата в размере 100 тысяч рублей, а после оценки ущерба — еще до двух миллионов рублей от муниципалитета (в зависимости от степени повреждений). Пока администрация обеспечит людей временным жильем и поможет с ремонтом», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
На месте происшествия в поврежденных квартирах уже работают альпинисты — они занимаются демонтажем фасадов и несущих элементов. Временное жилье для семей предоставила администрация Красногорска, вопросы ремонта и восстановительных работ решаются в приоритетном порядке. Уточняется, что жителям, чьи квартиры остались целы, разрешили вернуться в свои дома, а управляющая компания ведет обход помещений, чтобы зафиксировать дополнительные повреждения, такие как выбитые окна и разрушенная облицовка. Сроки возвращения людей в обновленные квартиры станут известны после полной оценки ущерба и завершения комплекса работ.
Утром 24 октября в жилом доме на бульваре Космонавтов в Красногорске произошел взрыв, вызванный прилетом и подрывом украинского беспилотника. В результате были эвакуированы 70 жильцов, пять человек, включая ребенка, получили травмы, погибших нет. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, прокурор региона взял под контроль соблюдение прав пострадавших.
