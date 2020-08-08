На несанкционированные митинги приходит все меньше людей, заявил Марат Баширов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Митинги в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала собирают все меньше людей и закончатся к концу лета. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал политолог Марат Баширов.

«Количество людей, которые будут выходить на митинги, со временем уменьшится. Это уже факт. Второе — группа, которая выходит на митинги, уже сейчас начинает дробиться, и в дальнейшем это дробление будет более заметным. Думаю, что в конечном итоге еще 2-3 недели, и дальше уже это будет просто горстка маргиналов», — заявил собеседник агентства.

По словам Баширова, среди тех, кто сегодня выходит на несанкционированные митинги в Хабаровском крае, нет тех, кого интересует судьба Фургала. «На прошлой неделе там местные стрим-каналы, которые в прямом эфире опрашивают людей: „Откуда вы приехали?“. [Были из] Еврейской автономной области, другие вообще приезжали из Приморского края. То есть это люди, которые Фургала никогда не видели в глаза», — объяснил политолог.

При этом некоторые блогеры, которые позиционируют себя жителями Хабаровского края и раскачивают митинги, не имеют ничего общего с регионом, подчеркнул Баширов. «Часть людей занимается тем, что подвозит людей, а другая часть создает якобы региональные аккаунты в Telegram, Youtube, но они вообще никакого отношения не имеют к местным журналистам или блогерам. Это, кстати, легко проверяется через ip-адреса», — сказал политолог. По мнению эксперта, радикализация протеста путем беспорядков говорит о попытке искусственно разжечь затухающей акции.

Баширов считает, что те, кто конструктивно смотрел на акции протеста, уже не участвуют в них. «Люди, которые сейчас выходят, делятся на три группы: обычные протестующие, выходящие по инерции, записные оппозиционеры и люди, которые приходят туда за деньги. Там вопрос о Фургале уже не стоит», — объяснил собеседник URA.RU.

С 11 июля в Хабаровском крае проходят акции в защиту экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств в 2004 и 2005 годах, напоминает RT. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, пишет РАПСИ. Сам бывший глава региона не одобряет массовые протесты, которые проводятся в его поддержку. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что часть людей приходит на митинги в защиту арестованного губернатора за деньги.

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