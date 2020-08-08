В СК назвали причину смерти девочки в монастыре отца Сергия

В Следственном комитете отметили, что следов преступления на теле девочки нет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Причиной смерти девочки в Среднеуральском женском монастыре, который захватил опальный схимонах Сергий, стало тяжелое заболевание. Об этом сообщают в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области.

«По результатам вскрытия тела умершей 15-летней девочки подтверждена причина смерти — тяжелое заболевание. Тело вчера (7 августа — прим. ред.) уже передали родственникам для захоронения», — сообщают в ведомстве. Отмечается, что следов преступления на теле девочки нет. «Найденное при осмотре незначительное телесное повреждение не имеет криминального характера», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре. Об этом говорил врач-онколог, наблюдавший девочку. Как писало URA.RU, 6 августа в монастыре скончалась девочка из Новокузнецка. Полгода назад родители привезли ее в монастырь с четвертой стадией рака. После смерти девочки на ее теле обнаружили повреждения.

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