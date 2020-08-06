06 августа 2020

В монастыре Сергия сообщили об уголовном деле о смерти девочки. Комментарий СКР

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область
Тело девочки вывезли из монастыря в сопровождении полицейского УАЗика Фото: Анна Майорова © URA.RU
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По факту смерти 15-летней девушки Марины в Среднеуральском женском монастыре Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщил в своем видеообращении врач-онколог, наблюдавший девочку, Виктор Щипицын.

«Непонятно, почему при поставленном диагнозе, гистологически верифицированном Следственный комитет вдруг возбудил уголовное дело и пожелал судебно-медицинского вскрытия», — недоумевает Щиппицын, который как специалист должен был знать эту процедуру.

Ранее URA.RU сообщило, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным провести проверку по факту смерти девочки в монастыре. К моменту публикации в СКР по Свердловской области от комментариев по делу воздержались.

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Как писало URA.RU, 6 августа в монастыре скончалась 15-летняя Марина из Новокузнецка. Полгода назад родители привезли девочку с четвертой стадией онкологии в монастырь «вымаливать», так как медикаментозное лечение не помогло.

Ранее журналистка Ксения Собчак выпустила фильм «Монастырь особого назначения», в котором рассказала, что в монастыре Сергия дети подвергаются насилию, напоминает «Ридус». А Екатеринбургская епархия лишила основателя монастыря, главу секты царебожников Сергия сана. Он предал анафеме всех, кто верит в эпидемию коронавируса. Также Сергий призвал прихожан нарушать режим самоизоляции и выходить на улицу.

Обновлено в 12:50. Следственный главк СКР по Свердловской области сообщил о проведении проверки по факту смерти подростка. В ведомстве уточнили, что уголовное дело пока не возбуждено.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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