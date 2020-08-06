По факту смерти 15-летней девушки Марины в Среднеуральском женском монастыре Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщил в своем видеообращении врач-онколог, наблюдавший девочку, Виктор Щипицын.
«Непонятно, почему при поставленном диагнозе, гистологически верифицированном Следственный комитет вдруг возбудил уголовное дело и пожелал судебно-медицинского вскрытия», — недоумевает Щиппицын, который как специалист должен был знать эту процедуру.
Ранее URA.RU сообщило, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным провести проверку по факту смерти девочки в монастыре. К моменту публикации в СКР по Свердловской области от комментариев по делу воздержались.
Как писало URA.RU, 6 августа в монастыре скончалась 15-летняя Марина из Новокузнецка. Полгода назад родители привезли девочку с четвертой стадией онкологии в монастырь «вымаливать», так как медикаментозное лечение не помогло.
Ранее журналистка Ксения Собчак выпустила фильм «Монастырь особого назначения», в котором рассказала, что в монастыре Сергия дети подвергаются насилию, напоминает «Ридус». А Екатеринбургская епархия лишила основателя монастыря, главу секты царебожников Сергия сана. Он предал анафеме всех, кто верит в эпидемию коронавируса. Также Сергий призвал прихожан нарушать режим самоизоляции и выходить на улицу.
Обновлено в 12:50. Следственный главк СКР по Свердловской области сообщил о проведении проверки по факту смерти подростка. В ведомстве уточнили, что уголовное дело пока не возбуждено.
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