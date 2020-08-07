Челябинский губернатор провел закрытую встречу перед выборами

Алексей Текслер заявил, что берет на себя ответственность за «ЕР» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 8 августа провел закрытую встречу с кандидатами от «Единой России» на выборах в заксобрание региона. Текслер, возглавивший списки «ЕР», обозначил приоритеты кампании и посылы избирателям — обновление власти, экономики и партии. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции губернатора.

«Встреча прошла в отеле „Березка“, в формате тимбилдинга (командообразование), — рассказал инсайдер. — Присутствовали одномандатники и ключевые лидеры партийных списков». Текслер заявил, что поскольку взял на себя ответственность за состояние дел в партии и за то, насколько она отвечает запросам избирателей, работа «ЕР» будет обновлена. Избирательная кампания должна стать более целостной и четкой.

«Партия, кадры и методы работы будут обновлены. Представление, что „ЕР“ это партия чиновников или клуб начальников, должно уйти», — заявил Текслер. Обновленную «ЕР» он видит как обширную сетевую структуру, в которую войдут общественники, активисты, инициаторы и операторы социальных проектов.

Это первая встреча Текслера с представителями «ЕР» после того, как он вошел в состав партии, и первая непосредственно с кандидатами-однопартийцами. В пресс-службе губернатора не стали комментировать встречу в «Березке», но подтвердили, что такое совещание состоялось.

С 11 по 13 сентября изберут 60 депутатов ЗСО, половину — по партийным спискам. К выборам допущены «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива».