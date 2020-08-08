Пользователи интернета назвали адрес, где стоит дверь, и позвали на экскурсии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Старую обветшалую дверь из культового фильма «Брат 2» нашли в одном из московских домов. За 20 лет она совершенно не изменилась.

Как сообщил один из пользователей портала Pikabu, дверь находится в доме в Подколокольном переулке. Он также выложил два снимка. Первый — это кадр из снятого в 2000 году «Брата 2», где на фоне двери с дырой посередине стоят герои фильма, в том числе Данила Багров, роль которого исполнил Сергей Бодров. Второе фото автор поста сделал уже в наше время с такого же ракурса: дверь находится в том же состоянии, что и 20 лет назад.

«Рекомендую дворик этого дома к посещению, лучше с экскурсией, дворик закрытый. Раньше там располагалась ночлежка Ярошенко, трактир „Каторга“, это был центр криминального района Хитровка», — говорится в описании к фото. Пользователь портала также заявил, что в указанном здании снимались другие российские фильма «из-за фактурного вида старой Москвы».

Ранее персонаж фильма Алексея Балабанова Данила Багров был признан национальным супергероем России. За него проголосовало 45% участников интернет-опроса.

Герои фильма «Брат-2» на фоне двери, справа — исполнитель главной роли Сергей Бодров Фото: кадр из фильма «Брат-2»

Та же дверь, сфотографированная в наше время Фото: Pikabu.ru

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