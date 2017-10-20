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20 октября 2017
19 октября 2017
Главные новости Москвы
09:31  20 октября 2017 0

Данила Багров из «Брата» стал супергероем для россиян

В голосовании с большим отрывом победил Данила БагровФото: artconnect.com

По результатам онлайн голосования персонаж фильма Алексея Балабанова «Брат» Данила Багров признан национальным супергероем России. За Сергея Бодрова проголосовали 45% участников.

Голосование было организовано выставкой средств безопасности «Интерполитех». Выборы проходили в два тура в соцсети «ВКонтакте». Число проголосовавших, как пишет «Ридус», превысило 40 000 человек. В список номинантов были включены только вымышленные персонажи или собирательные образы российских героев. Исключением стал лишь Илья Муромец, который занял четвертое место.

На втором оказался Дядя Степа, на третьем — Сергей Глухарев [сериал «Глухарь»], на пятом — Штирлиц [«Семнадцать мгновений весны»], на шестом — Глеб Жеглов [«Место встречи изменить нельзя»], на седьмом — Ольга Терентьева [«Ольга»], сообщает «Федеральное агентство новостей».

Сергей Демин
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