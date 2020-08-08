Американские военные в Европе перегруппировываются для наращивания военного присутствия у границ России. Об этом заявил глава Пентагона, министр обороны США Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.
«Мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к границам России», — цитирует Эспера ТАСС. По его словам, эта мера направлена на сдерживание России. Глава Пентагона добавил, что ключевые союзники США по НАТО назвали это решение «хорошим шагом».
Ранее Марк Эспер заявил, что Польша и США договорились о направлении еще одной тысячи американских солдат США на польскую землю, напоминает агентство Nation News. Сенатор от Пермского края Алексей Пушков заявил, что американские военные у границ России — это опасная провокация, передает телеканал 360.
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