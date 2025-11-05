ВСУ казнили беспилотниками мирных жителей, шедших с белым флагом: что известно о крайне жестокой атаке

ВСУ убили дронами двух мирных в Харьковской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВСУ атаковали дронами мирных жителей с белым флагом под Купянском в Харьковской области. В результате оба погибли. По данным силовиков, гражданские шли из Кругляковки в Берестовое в сторону российских позиций.

Ряд украинских telegram-каналов и СМИ распространяют информацию о том, что удар по мирным жителям совершили ВС РФ. Что известно о произошедшем — в материале URA.RU.

ВСУ с помощью дронов убили мирных жителей под Купянском

Украинские военные с помощью беспилотников убили двух мирных жителей села Петропавловка под Купянском в Харьковской области, которые пытались эвакуироваться в сторону российских позиций. На видеозаписи с беспилотника видно, как украинский дрон приближается к мужчине, идущему по грунтовой дороге с вещами и размахивающему белым флагом. БПЛА влетел прямо в гражданского. Второй житель попытался обойти погибшего, но его постигла та же участь. Белый флаг традиционно используется для обозначения мирных намерений и капитуляции.

Продолжение после рекламы

На видео присутствуют крайне жесткие кадры. Не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным.





Что сообщают силовики

По данным telegram-канала «Оперативные сводки», мужчины с белыми флагами и собакой пытались пройти из Кругляковки в Берестовое в сторону российских позиций. «Цинично и садистски украинский дрон сперва какое-то время кружит над одним из дедушек, наводя страх, а затем молниеносно атакует. Можно было подумать, что причиной стало движение гражданского вперед, вопреки угрозе fpv, но нет», — говорится в сообщении.

Второй мужчина, увидев произошедшее, сел на обочине и начал молиться. Его также атаковал дрон, который предварительно кружил над головой жертвы, уточняется в публикации.

В telegram-канале назвали произошедшее одними из самых тяжелых кадров за время специальной военной операции. Авторы канала охарактеризовали действия украинской стороны как бесчеловечные и жестокие по отношению к беззащитным гражданским лицам.

На Украине пытаются выдать убийства за атаку ВС РФ

Ряд украинских telegram-каналов и средств массовой информации распространяют альтернативную трактовку произошедшего, пишет telegram-канал Shot. Сообщается, что на Украине ответственность за произошедшее была возложена на ВС РФ: якобы люди погибли при налете российских дронов.

Что говорят российские власти

Международное сообщество обязано дать оценку и выразить порицание в адрес действий украинских вооруженных формирований на территории Харьковской области, где были убиты гражданские. Такое заявление в беседе с «Лента.ру» сделала член Государственной думы Светлана Журова.

«Понятно, когда дроны бьют по военным целям, но когда вот так явно по мирным людям... Мировое сообщество должно как-то отреагировать на такое. Это похоже на охоту, как будто они там тренируются на мирных», — сказала Журова. Подобные действия вызывают ужас, добавила она. Парламентарий также подчеркнула, что данный инцидент будет включен в перечень военных преступлений, совершенных Украиной.

Похожие случаи убийства гражданских

ВСУ сбросили боеприпас с дрона на мирных жителей Новоукраинки

Украинские военные сбросили боеприпас с дрона на мирных жителей Новоукраинки, когда те покидали подвал, увидев российских военнослужащих. Об этом рассказал командир роты Максим Вахрушев в беседе с корреспондентом телеканала «Звезда» Павлом Кольцовым.

Увидев в селе российских бойцов, 15 человек, среди которых был и ребенок, начали покидать подвал, но украинские боевики пустили в их сторону «Бабу-Ягу». Выжили только двое. По словам бойца, еще нескольких человек противник убил FPV-дронами, когда люди вышли в сторону российских позиций с белым флагом.

Продолжение после рекламы

Командир роты отметил, что его подчиненные были готовы вступить в бой после произошедшего. Однако военнослужащий не мог дать такую команду. «Мои бойцы по рации говорят: „Командир, дай команду, мы пойдем их разорвем“, а я не могу этого сделать, потому что задача другая у меня стоит», — поделился командир роты.

Украинские военные атаковали мирных жителей во время эвакуации из Константинополя

Также украинские военные применили артиллерийский огонь и беспилотные летательные аппараты типа FPV по гражданскому населению в ходе эвакуационных мероприятий в Константинополе (ДНР), сообщили в Минобороны РФ. Военнослужащим ВС РФ удалось задействовать комплексы радиоэлектронного противодействия и организовать защищенный маршрут для вывоза населения из опасной зоны.