Площадки запуска российской ракеты «Ангары» обесточили из-за долгов

Электроснабжение объектов стартового комплекса «Ангара» на космодроме «Восточный» в Амурской области было приостановлено в связи с накопившейся задолженностью в 51 миллион рублей. Помимо этого, «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) намерена инициировать процедуру банкротства в отношении подрядной организации ООО ПСО «Казань». Об этом сообщила пресс-служба ДЭК.

«Дальневосточная энергетическая компания из-за долга за потребленные ресурсы, который на сегодняшний день превышает 51 миллион рублей, ограничила поставку электроэнергии на объекты ООО „ПСО „Казань“ — генерального подрядчика строительства второй очереди космодрома Восточный“, — заявили в компании нае официальном сайте.

