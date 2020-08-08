В больнице продолжительное время отсутствует медицинский персонал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Далматовской центральной районной больнице в Курганской области к психически здоровым пациентам с коронавирусом подселили душевнобольных COVID-больных. Они переживают, что за пациентами с особенностями никто не смотрит.

«В ночь с 7 на 8 августа в Центральную районную больницу привезли 15 человек больных [коронавирусом] из психоневрологического интерната Каргаполье. Расселили в четырех палатах», — рассказал очевидец Сергей Прибытко, у которого в ковидном госпитале лежала дочь.

Мужчина показал, что вновь прибывшие пациенты находятся без масок, свободно передвигаются по больнице и представляют угрозу другим пациентам. Также Прибытко указал на то, что в больнице продолжительное время отсутствует медицинский персонал. Главврач больницы Евгений Коровин не идет с ним на контакт, подчеркнул автор ролика. По словам мужчины, больные не получают необходимую медпомощь психиатров: не проходят обследования, им не выдают таблетки.

URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства Курганской области. На момент публикации получить комментарий не удалось. Представитель правительства пообещала уточнить ситуацию.

Обновлено в 15:42:

«В больницу действительно доставлены пациенты диспансера с признаками ОРВИ, — подтвердили URA.RU в областном правительстве. — Врачи взяли анализы, чтобы исключить или подтвердить коронавирус. Пациенты находятся в инфекционном отделении». В пресс-службе также отметили, что в отношении мужчины, который снимал пациентов, проводится проверка по факту разглашения диагноза и личных данных.

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