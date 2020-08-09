Стали известны детали разговора Путина и Лукашенко

Путин направил Лукашенко письмо с известными России фактами о задержании россиян Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил президенту России Владимиру Путину, что Россия поменяла отношения с Белоруссией. Кроме того, Лукашенко получил от Путина письмо, в котором были изложены известные РФ факты о задержании в Белоруссии российских граждан. Об этом Лукашенко заявил журналистам.

«Сейчас наш СК рассматривает эти факты. Что касается перспективы, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией — заблуждаетесь!» — цитирует Лукашенко ТАСС. В телефонном разговоре Лукашенко упрекнул Путина в том, что Россия поменяла отношения с Белоруссией «с братских на партнерские», отмечает издание.

Ситуация с задержанием россиян не повлияет на отношения двух стран, отметил Лукашенко. По его словам, прокуроры из России и Украины еще не приехали в Белоруссию по делу о задержанных гражданах РФ. При этом Лукашенко подчеркнул, что его не волнует, являлась ли третья страна провокатором в этой ситуации.

Больше 30 россиян задержали в Белоруссии в конце июля. Их заподозрили в работе на ЧВК «Вагнер» и приезде в Белоруссию для дестабилизации обстановки. После этого писатель Захар Прилепин заявлял URA.RU, что среди задержанных есть бывшие бойцы его батальона на Донбассе. Лукашенко обсуждал с президентом Украины Зеленским возможность выдачи Киеву некоторых задержанных, так как их подозревают в военных преступлениях на Донбассе. Позднее первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал URA.RU, что Лукашенко использует ситуацию с арестом россиян как политический ход в преддверии выборов, а само задержание могло быть срежиссировано вместе с Москвой.

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