Прилепин: среди задержанных в Белоруссии есть мои бывшие бойцы

Среди задержанных россиян в Белоруссии есть те, кто служили в батальоне писателя Захара Прилепина, когда он был на Донбассе. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Прилепин.
Ранее правоохранительные органы Белоруссии задержали 32 наемника из зарубежной частной военной компании (ЧВК). Позднее стало известно, что ими оказались граждане России из ЧВК «Вагнер», пишет «Национальная служба новостей». Журналист Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo написал, что среди задержанных есть экс-бойцы батальона Прилепина.
«Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах», — объяснил URA.RU Прилепин. Однако он подверг сомнению информацию о том, что наемники находились в Минске с целью дестабилизировать ситуацию в стране. По его словам, из столицы Белоруссии бойцы отправлялись в другие точки мира.
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