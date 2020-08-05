Беларусь не станет всерьез ссориться с Россией, считает Станислав Шушкевич Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко использует ситуацию с задержанными бойцами ЧВК «Вагнер», чтобы сохранить власть и повысить лояльность среди белорусов. Более того, скандал с задержанием бойцов может быть спектаклем, заранее спланированным с Москвой. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич.

«Он [Лукашенко] — антибелорусский президент. Он использует этот момент, возможно срежиссированный его спецслужбами, для того, чтобы отвлечь людей от избирательной кампании, чтобы легче было фальсифицировать результаты. Лукашенко в принципе не может выиграть выборы, у него очень низкий рейтинг. Поэтому он вынужден выкаблучиваться так, чтобы силы, которые его не поддерживают, услышали, что он угрожает России и пошли за него голосовать. Серьезный человек на такое надеяться не будет. Он, как говорят китайцы, бумажный тигр», — заявил URA.RU Шушкевич.

Лукашенко не станет ссориться с Россией, так как белорусская экономика зависит от российской, а сам президент Беларуси зависит от президента РФ Путина, считает Шушкевич. «Благодаря Путину Лукашенко вообще существует как президент — тот его спасает кредитами и всем остальным. А Путину, в свою очередь, выгодно иметь такого Лукашенко необразованного, вместо нормального президента или парламента. Поэтому не исключаю, что история с ЧВК вообще может быть совместным спектаклем РФ и Лукашенко, дружеской помощью. Но доказательств нет. Не думаю, что он сделает что-то серьезное вопреки мнению РФ, во всяком случае, до выборов. Да и сами белорусы никогда не встанут против русских», — заключил президент Шушкевич.

Ранее в Белоруссии были задержаны российские бойцы ЧВК «Вагнер», их обвинили в попытке организации беспорядков в стране. Лукашенко сделал в адрес России несколько резких заявлений. Позднее он провел переговоры с президентом Украины о выдаче задержанных Киеву из-за преступлений в Донбассе.

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