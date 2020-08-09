Изменение, обещанное автомобилистам России, поставили под вопрос

По словам эксперта, после назначения максимального тарифа ОСАГО автовладелец будет доказывать, что тариф должен быть ниже Фото: Анна Майорова © URA.RU

Страховые компании не смогут ввести новые тарифы ОСАГО, потому что не имеют доступа к базам ГИБДД. Об этом URA.RU заявил председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук.

Ранее сообщалось, что в конце августа начнут действовать новые правила расчета стоимости ОСАГО. Границы тарифов раздвинут на 30%. Минимальная ставка составит 2471 рубль, а максимальная — 5436 рублей, передает « Царьград ». Также для водителей введут индивидуальные тарифы исходя из числа нарушений ПДД.

«Пока нет механизма, согласно которому страховые компании будут получать информацию о нарушениях ПДД. Доступа к этим данным нет. Сомневаюсь, что в ближайшее время это как-то в автоматическом режиме произойдет», — поделился Форманчук. По его словам, чтобы реализовать нововведение, у страховых компаний должна быть интеграция с базами ГИБДД.

Как отметил эксперт, автовладельцев может ждать один из трех сценариев реализации нововведения. «Может, оставят старые цены или будут вводить изменения поэтапно. Может, сразу выставят всем максимальный тариф», — рассказал Форманчук. По его словам, после назначения максимального тарифа автовладелец должен будет сам доказывать, что тариф должен быть ниже.

С 1 июля вступили в силу поправки в правила медицинского освидетельствования водителей, предполагающие тестирование на хронический алкоголизм при получении медицинской справки. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заметил, что новые правила не предусматривают обязательного тестирования на хроническую зависимость от алкоголя или наркотических веществ.

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