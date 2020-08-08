Этой осенью водителей ждут несколько важных изменений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Этой осенью в России вступит семь важных изменений для автовладельцев. В частности, речь идет о пересмотре тарифов ОСАГО, возвращении процедуры техосмотра, скоростных лимитах на трассах и других нововведениях.

Так, уже в конце августа начнут действовать новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО. «Еще на 10% расширяется тарифный коридор базовой ставки, то есть границы коридора расширяются до 30% в обе стороны, а размеры минимальной и максимальной базовой ставки составят 2471 и 5436 руб. соответственно», — пишет издание Autonews.

Кроме того, появится возможность предоставить водителю индивидуальный тариф, который страховая компания будет рассчитывать на основании ряда факторов. Например, наличие грубых нарушений правил дорожного движения, тип и возраст автомобиля, семейное положение и наличие детей и так далее. На основании этих пунктов для водителя рассчитают собственный риск-фактор и тариф.

Также после 30 сентября закончится срок временной отмены техосмотра. Для получения ОСАГО владельцу вновь придется получать диагностическую карту, однако до указанного числа полис можно купить без техосмотра из-за ограничительных мер в связи с пандемией. Более того, с сентября по март 2022 года постепенно начнут вводить и другие требования. Речь идет о фотофиксации машин при выезде и въезде из пункта техобслуживания, а также о штрафе в размере 2000 рублей за отсутствие техосмотра или его подделку. Еще водителям стоит ожидать, что:

после 31 октября в стране перестанут действовать повышенные летние тарифы, которые были введены на платных участках магистралей М3, М4 и М11 компании «Автодор»;

к осени решится вопрос об увеличении максимально возможной скорости на платных трассах до 130 км/час;

инспекторы ГИБДД получат новые инструментальные приборы, которые позволят диагностировать автомобили прямо на дороге и запрещать эксплуатацию машин, которые нарушают нормы (остаточного протектора шин, тормозных систем, рулевого управления);

в ПТС и СТС появится больше данных — мощность двигателя, срок государственной регистрации, таможенные ограничения и дата первой регистрации машины.

в Москве появится новая разметка на дорогах. Так, в тоннелях сделают прерывистую разметку, что позволит перестраиваться и обгонять более медленные транспортные средства, а пешеходные переходы избавят от желтого покрытия.

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