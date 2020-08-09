Названы главные проблемы курортов в России

Туристы жалуются, что на пляже никто не носит масок Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Нарушение социальной дистанции на пляжах, длинные очереди, а также формальный подход к ношению масок в кафе и гостиницах. Такие проблемы на курортах в России называют туристы, позвонив по «горячей линии» в центр «Безопасность 2.0».

«Шестьдесят пять процентов из них — жалобы на то, что многие отдыхающие не соблюдают безопасную дистанцию в местах большого скопления людей: на пляжах, развлекательных объектах», — приводит РИА «Новости» слова инициатора горячей линии и первого вице-президента Российского фонда мира Елены Суторминой. Кроме этого, туристы возмущены тем, что никто не носит маски и перчатки. Больше всего жалоб отдыхающих приходят с курортов Краснодарского края и Крыма.

Часть россиян недовольна отсутствием контроля за ношением средств индивидуальной защиты сотрудниками гостиниц и объектов общепита. Туристы указывают на недостаток санитайзеров, дезинфицирующих средств и ненадлежащую уборку в номере. Некоторые также указывают на проблемы с сервисом: шум, дефицит необходимых предметов и грубость. Еще часть россиян жалуются на проблемы с возвратом авиабилетов.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Абхазией, напоминает « Царьград ». Однако в Ассоциации туроператоров утверждают, что спрос на зарубежные курорты снизился и россияне отдают предпочтение отдыху внутри страны. Также была подсчитана стоимость самого дешевого отпуска на море на двоих. Лидерами стали как раз отечественные курорты.

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