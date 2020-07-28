Подсчитана стоимость самого дешевого отдыха на море для россиян

Самый бюджетный отдых в этом году — в Крыму Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Минимальная стоимость недельного тура на море на двоих в первую неделю августа составляет 24,5 тысячи рублей. При этом российские курорты лидируют по ценовой доступности отдыха, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Как отметили в организации, самые дешевые турпакеты на юг России с заездом 1—7 августа по сравнению с концом июля не поднялись, а на ряде курортов даже снизились. «Минимальные цены недельных туров на курорты Крыма и Краснодарского края колеблются в диапазоне 24,5 — 31,5 тысячи рублей на двоих с авиаперелетом. Минимальные цены снизились в начале августа в Крыму, Анапе и Сочи, а также в Калининграде», — приводит заявление Ассоциации RNS . Самым дорогим отечественным курортом на юге страны стал Геленджик: путевка на двоих обойдется в 31,5 тысячи рублей.

Подешевели и поездки на Байкал — от 46,2 тысячи рублей. Цены на Алтай и Хакасию не изменились — от 32,6 и 41,1 тысячи рублей соответственно. В Ассоциации туроператоров утверждают, что минимальные цены на российские черноморские курорты до 33% ниже, чем в аналогичный период 2019 года. Например, минимальная цена турпакета на курорты Черного моря в начале августа составляла от 32 и почти до 40 тысяч рублей на двоих.

Самым бюджетным отдыхом за границей для россиян стал отпуск в Турции: неделя в Стамбуле обойдется в 57 тысяч рублей на двоих, в Аланье — от 61,9 тысячи рублей, но в четырехзвездочном отеле «Все включено». Дороже всего обойдется отдых в Танзании — туры в эту страну начинаются от 156,5 тысячи рублей.

С 1 августа в России возобновится международное авиасообщение с Британией, Турцией и Танзанией. Границы откроются для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. После этого заявления на 30-40% взлетели цены на авиабилеты за рубеж. Вместе с тем, в страны Европы границы будут закрыты минимум до середины августа.