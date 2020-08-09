Турецкие курорты начнут принимать россиян с 10 августа. Список направлений

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Перелет Хабаровск-Москва, Шереметьево. Москва, самолет, аэропорт, отдых, аэрофлот, путешествия, авиация, шереметьево, терминал B, терминал б
Из Москвы в Анталью и Даламан начнут полеты авиакомпании «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Азур эйр», «Роял Флайт» Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Для российских туристов с 10 августа откроются три турецких курорта: Анталия, Даламан, Бодрум. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

«10 августа возобновляются полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города», — говорится на сайте Росавиации. Отмечается, что будет открыто три курорта. Все туристы обязаны соблюдать карантинные меры.

  • Из Москвы в Анталью и Даламан начнут полеты авиакомпании «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Азур эйр», «Роял Флайт».
  • Перевозки Москва — Бодрум осуществят авиакомпании «Роял Флайт», «Северный ветер», «Азур эйр» и «Аэрофлот».
  • Рейсы на турецкие курорты отправятся также из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Россия частично открыла границы с 1 августа, возобновив авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. После возвращения туристов на курорты министр здравоохранения Турции заявил о росте заболеваемости коронавирусом. Ранее агент одной из российских турфирм Елена Зуенко рассказала, что открытие Турции для россиян ознаменуется многочисленными скандалами. Это связано с тем, что не все турецкие отели готовы открыться для туристов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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