Из Москвы в Анталью и Даламан начнут полеты авиакомпании «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Азур эйр», «Роял Флайт» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для российских туристов с 10 августа откроются три турецких курорта: Анталия, Даламан, Бодрум. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

«10 августа возобновляются полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города», — говорится на сайте Росавиации. Отмечается, что будет открыто три курорта. Все туристы обязаны соблюдать карантинные меры.

Из Москвы в Анталью и Даламан начнут полеты авиакомпании «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Азур эйр», «Роял Флайт».

и начнут полеты авиакомпании «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Азур эйр», «Роял Флайт». Перевозки Москва — Бодрум осуществят авиакомпании «Роял Флайт», «Северный ветер», «Азур эйр» и «Аэрофлот».

осуществят авиакомпании «Роял Флайт», «Северный ветер», «Азур эйр» и «Аэрофлот». Рейсы на турецкие курорты отправятся также из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Россия частично открыла границы с 1 августа, возобновив авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. После возвращения туристов на курорты министр здравоохранения Турции заявил о росте заболеваемости коронавирусом. Ранее агент одной из российских турфирм Елена Зуенко рассказала, что открытие Турции для россиян ознаменуется многочисленными скандалами. Это связано с тем, что не все турецкие отели готовы открыться для туристов.

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