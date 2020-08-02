Россиян предупреждают об испорченном отдыхе в Турции

Россиян могут поселить в Турции в других гостиницах Фото: Нина Калинина © URA.RU

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Уже отдыхающие в Турции граждане Белоруссии крайне недовольны сервисом в отелях и обманом туроператоров. Они предупреждают россиян о том, что скандалов по прилете на курорты избежать не удасться. Турагенты в свою очередь советуют заранее выяснить, если ли на ваше имя бронь в отеле, за который вы заплатили.

Белорусы, прибывшие на отдых в Турцию жалуются, что их селят совсем в другие отели и новый вариант является совсем не тем раем, что обещали операторы в рекламных проспектах, пишет «Московский комсомолец». «По прилету в автобусе мы узнали от сопровождающего, что нас везут совсем в другой отель в противоположном конце города, так как наша гостиница закрыта… Уже после заселения выяснилось, что отель, куда нас привезли, ниже классом, чем забронированный изначально», — рассказала газете белорусская туристка. Она отметила, что в отеле оказался очень скудный «шведский стол», полностью отсутствовала анимация, а уборка номера производилась раз в четыре дня. Вместе с другими туристами девушка попыталась выяснить, что случилось с забронированным отелем. Оказалось, что он работал, но бронь на нее даже не оформляли.

Как прогнозирует агент одной из российских турфирм Елена Зуенко, открытие Турции для россиян ознаменуется многочисленными скандалами. «Проблема в том, что в Турции открылись далеко не все отели, некоторые просто посчитали для себя невыгодным работать в условиях соблюдения всех санитарных норм. Остальным же пришлось снизить максимальное количество отдыхающих, которых они могут принять, на 20-30% из-за противовирусных мер. В результате и происходит овербукинг, когда число забронированных мест превышает реальные», — пояснила Зуенко. Она отметила, что туроператоры в курсе этой проблемы, но скрывают ее от клиентов, чтобы не потерять прибыль. Турагент советует отправляющимся на отдых в Турцию обязательно выяснить, работает ли выбранный отель и убедиться, что на ваше имя в нужные даты действительно есть бронь.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 1 августа. С этой же даты открыты авиаперелеты в Великобританиюй и Танзанию. Кроме того, посетить Швейцарию могут россияне, имеющие в стране вид на жительство. В ближайшее время Россия может открыть перелеты с Объединенными Арабскими Эмиратами и Тунисом.